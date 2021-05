Šiaulių Bankase kasum kerkis pea poole võrra

Šiauliu Bankas sõlmis esimeses kvartalis 250 miljoni euro väärtuses uusi krediidilepinguid. Ärilaenud suurenesid ligi kaks korda 148 miljoni euroni, kodulaenude portfell kasvas 57 protsenti, 42,4 miljoni euroni. Kuna nii äri- kui kodulaenude taotlusete arv on aastaga tublisti kasvanud, ootab pank ka järgmistel kuudel intressitulude kasvu.

Swedbanki aktsiaanalüüsi juht Marek Randma kirjutas panga blogis aprillis, et Šiaulių Bankase tegevuskeskkond sel aastal paraneb. «Swedbanki makroanalüütikute poolt oodatud üldine majanduse taastumine aastatel 2021–2022 toetab nõudlust ärilaenude järgi, mis 2020. aastal langes Leedus 12,8 protsenti. Seetõttu on Šiaulių Bankas oma avatuse tõttu väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele hästi positsioneeritud, et taastumisest osa saada.»