Nio autotootmine suurenes, kuid edasine kiire kasv on ohus

Ettevõtte käive ulatus 1,22 miljardi dollarini, kasvades kvartaliga 20,2 protsenti. Aastaga kasvas käive ligi viis korda. Nio jäi küll esimeses kvartalis ligi 69 miljoni dollariga kahjumisse, kuid see on 68 protsenti väiksem, kui oli mullu neljandas kvartalis. Samuti tõusis ettevõtte kasumimarginaal 17,2 protsendilt kvartaliga 21,2 protsendini. Kasv tulenes peamiselt sellest, et tarbijad ostsid juurde Nio uut sõiduabitarkvara ja samuti telliti kallimate akudega autosid.