«Aprill oli Saunumi jaoks edukas kuu. Lisaks käiberekordile jõudsime märgilise tähiseni Saunumi ajaloos - esimest korda oleme ühe kuu lõikes kulumit arvestamata kasumis,» ütles Saunum Groupi nõukogu esimees Andrus Vare. «Positiivne on, et ligi 45 protsenti müügist tuli ekspordist. Tõestasime endale ja investoritele, et liigume heas tempos ning õiges suunas. Mai kuuks on tellimusi ees rohkem kui kunagi varem, seega hea hoog jätkub,» lisas Vare.