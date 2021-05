Seda liini kavatseb Deutsche Welle teatel teiste seas järgida Euroopa suurim majandus Saksamaa, mis jätkab mullu alguse saanud hoogsat laenamist. Kuigi Saksamaa on tuntud laenuvõtmist pelgava riigina, on rahandusminister Olaf Scholzi sõnul laenuraha kasutamine kolmandat aastat järjest – kokku üle 450 miljardi euro ulatuses – vältimatu, et tagada majanduskasv investeeringutega kliimakaitsesse ja digitaliseerimisse.