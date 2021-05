Warren Buffett valis välja enda mantlipärija

Vastuseks küsimusele, et kas ettevõte on lõpuks juhtimiseks liiga keeruline, ütles Berkshire'i aseesimees Charlie Munger vastuse, mis vähemalt pealtnäha polnud nii üllatav. «Greg hoiab kultuuri,» ütles 97-aastane Munger lihtsalt ja selgitas, et ettevõtte detsentraliseeritud olemus jääb samaks ka pärast tema ja Warren Buffetti lahkumist.

Kuid sellest piisas, et anda aimu mitmetele Berkshire'i jälgijatele, kes on mõelnud, mis saab konglomeraadist, kui 90-aastane esimees ja tegevjuht Buffett enam vastutavas rollis pole. Paljudele andis see märku, et kõrgeima ametikoha saab aseesimees Greg Abel, kes juhib kõiki toiminguid väljaspool kindlustussektorit.