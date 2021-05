Berkshire Hathaway laupäeval toimunud aastakoosolekul esinedes ütles Warren Buffett, et Robinhood on meelitanud suure hulga inimesi, kes lihtsalt teevad panuseid lühiajalistele hinnamuutustele. Buffetti kauaaegne äripartner Charlie Munger vastas karmimalt, öeldes, et antud olukord on «sügavalt vale».

«Kui viimane aasta on meile midagi õpetanud, siis see on see, et inimesed on väsinud kõiksugu Warren Buffettitest ja Charlie Mungeritest, kes tegutsevad nii, nagu nad oleksid ainsad investeerimise oraaklid,» ütles esmaspäeval Robinhoodi avaliku poliitika kommunikatsiooni juht Jacqueline Ortiz Ramsay. «Ja Robinhoodis ei hakka me vaiki olema, kui nad halvustavad igapäevaseid inimesi selle üle, et nad oma finantselu üle kontrolli haaravad.»