Hommikused futuurid ennustavad börsidele väikest langust

Bloomberg kirjutab täna, et praegused andmed näitavad vähemalt Euroopas taastumise algust. Enamik riike on sealjuures veel ettevaatikud ning ei mõtle erinevalt Eestist kärbetele – pigem püütakse omadele nii palju dopingut anda kui saab. Samuti on koroonakriisi tõttu hoogu saanud tehnoloogiabuum tekitanud produktiivsuse kasvu ka nn vana majandusega riikides.

Tänavu väga kiiresti kerkinud börsid on konservatiivsemad investorid rahutuks muutnud ning kardetakse, et turult võib peagi suurem müügilaine üle käia, mis aktsiatest jälle õhu välja laseks. Lisaks rekorditeni kerkinud S&P 500 indeksile on suure hoo sisse saanud ka muidu tagasihoidlikku kasvu näitav Euroopa suurettevõtteid koondav Stoxx 600, mis on kerkinud ainuüksi tänavu 10% ja jõudnud kõigi aegade kõrgeimale tasemele.