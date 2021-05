Eesti maaklerid: börs näitab väsimuse märke

LHV vanemmaakler Nelli Janson rääkis, et tänaseks on kõik suuremad ja enimjälgitud maailma ettevõtted ehk niinimetatud FAANG-firmad (lühend Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google) oma tulemused juba teatanud. «Pealtnäha pole investoritel ka põhjust nuriseda, sest numbrid igati head, kuid ometi pole aktsiahindade esialgne positiivne reaktsioon püsima jäänud,» sõnas Janson. Ta lisas, et tegelikult ootasidki turuosalised häid tulemusi ning ootustele vastamine mingi üllatus ei olnud.

«Sellest tulenevalt näitab turg mõningaid väsimuse märke, milles oma roll on kindlasti mängida ka asjaolul, et näiteks Nasdaqi kauplemiskäive on Aprillis kukkunud enam kui poole võrra võrreldes eelneva 3-6 kuuga ehk niinimetatud «robinhooderdi»“ on suures osas turult lahkunud ja sestap on ka volatiilsus turul raugenud, selgitas Janson.