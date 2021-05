Adidas ostis 2006. aastal USA spordiriiete tootja Reeboki 3,8 miljardi dollari eest lootuses, et see aitaks neil paremini konkureerida vara rivaali Nike’iga. Paraku näitas bränd kesiseid tulemusi, mis on Adidase aktsionäridelt toonud korduvaid üleskutseid kaubamärk maha müüa. Reeboki eeldatav müügihind on langenud umbes 1,2 miljardi dollarini ehk ühe miljardi euroni.