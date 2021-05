Nordeconi esimese kvartali müügitulu kahanes eelmise aasta sama ajaga võrreldes oluliselt: 54,9 miljonilt eurolt 49 miljonile eurole. Kahjum jäi eelmise aastaga võrreldes väiksemaks, 2,2 miljoni asemel tuli kahjuminumbriks 1,9 miljonit eurot. Kahjum aktsia kohta oli 5 senti.

Kahanenud müügitulu tekkis Nordeconi sõnul väiksematest välismaistest mahtudest, Eestis oli seevastu maht tavapärane.

Firma juhtkond selgitas, et kahjumit aitasid vähendada 18 protsenti väiksemad tööjõukulud, seevastu rajatise, eeskätt tee-ehituse puhul on firmal alati suur hulk katmata püsikulusid. «Aruandeperioodi kasum teeniti hoonete ehituse segmendis, kuid segmendi marginaal vähenes eelmise aasta võrreldava perioodiga sisuliselt kaks korda, moodustades 2,1 protsenti. Marginaali vähenemise mõjutajaks on Nysäteri tuulepargi ehitustööde lõpetamisega seotud ühekordsed kulud,» selgitas ettevõte börsiteates.

Investoritele tulemused ei meeldinud: Tallinna börsi avanedes kaotas aktsia kolm protsenti, sajakonna tehingu järel taandus langus 2 protsendi peale ning aktsia kauples ennelõunal 1,44 euro tasemel.

Rekordkoguses lepinguid

Positiivsena tõi kontsern välja, et tööde portfell on kasvanud terve tegutsemisajaloo suurimaks. Kvartali lõpus oli see 281,4 miljonit eurot, mis on aastatagusega võrreldes tervelt 23 protsenti enam. Esimeses kvartalis sõlmiti sealjuures uusi lepinguid ligi 105 miljoni euro eest. Samas läheb osa neist lepinguist üle järgnevatesse aastatesse, nii et juhtkond prognoosib tänavu mõningast tegevusmahtude langust.

Traditsiooniliselt moodustab Nordeconil hoonete ehitus 80 protsenti portfelli mahust, 20 protsenti on rajatised, sealhulgas teetööd. Nordecon on tegev ka korteriehituse segmendis ning arendab ka omaenda kortereid. Enamik ehitatavaid kortereid asub Tallinnas. «Arendades jätkuvalt oma kinnisvara, jälgib kontsern tähelepanelikult võimalikke riske elamuarenduse turul,» kirjutas ettevõte aruandes. Sellega viitab kontsern parasjagu toimuvale buumile korteriturul, mis on mitmed eksperdid murelikuks teinud – alles eile viitas Eesti Pank, et kodulaenude andmise peaks inimestele keerulisemaks tegema, et turg üle ei kuumeneks.

«Kontserni juhtkond on äärmiselt tihedas konkurentsiolukorras vältinud põhjendamata riskide võtmist, mis võiksid lepingute täitmisel suure tõenäosusega realiseeruda ettevõttele negatiivselt. Fookuses on ettevõtte püsikulude juhtimine ning aktiivne töö ettevalmistuse ja projekteerimise valdkonnas, et realiseerida oma erialaseid konkurentsieeliseid,» selgitati börsiteates.