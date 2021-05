Lühikese ajaga on hinda läinud eelkõige ehituses ja tööstuses kasutatavad metallid ning puit. «Tuleb sellega harjuda, et hinnad on kõrgemad kui varem,» nentis Luminori peaökonomist Tõnu Palm. Ta tõi näiteks, kuidas on koroonapandeemia ajal eeskätt elektriautode akudega seotud metallid ja tööstusmetallid laiemalt kogenud drastilisi hinnamuutuseid. Võrreldes aastatagusega on näiteks vase hind Londoni metallibörsil jõudnud 10 000 dollarini (USD/MT), mis teeb aastaseks kasvuks rohkem kui 90 protsenti.