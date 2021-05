Koroona-kiirtestid ja üksuse müük aitasid Siemensil kasumi kolmekordistada

Kontserni finantsjuht Ralf P. Thomas selgitas, et kasvu taga oli osalt autoäri, masinaehituse ja tarkvaraäri ning kui vaadata, millisest maailma regioonist kasv tuli, siis siin oli selge eestvedaja Hiina.

Samas läks ülihästi ka Siemensi meditsiiniäril, mille eest vastutab Siemens Healthineers – firma kasvatas käivet 7%, 4 miljardi euroni. Joone all jäi puhaskasumiks 0,45 miljardit eurot. Sealjuures aitas ettevõtet hea äri koroona-kiirtestidega, mida müüakse raporti järgi eelkõige Saksamaal: ainuüksi kiirtestide müügitulu oli 190 miljonit eurot.

Siemensi energiaäri jäi pikema kiratsemise järel jälle plussi, selle taga on eelkõige nende Hispaania tuuleenergiafirma Siemens Gamesa, kellel õnnestus kasulikke lepinguid sõlmida.

Investoritele peaksid tulemused meeltmööda olema, sest kontsern teatas, et sel aastal tuleb nende kasum veel kõvem, kui nad olid lootnud. Samuti öeldi välja, et tulevikus saab veel tublisti kontorikuludelt kokku hoida, sest kontsern kavatseb kodukontori taktikaga jätkata. Hoolimata headest tulemustest jätkab Siemens koondamisprogrammiga ning on juba Saksamaal teatanud sadade töökohtade kaotamisest.