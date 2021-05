No või mis lihtne: kui osta Balti börsilt, siis on kõik imelihtne – aktsiad maksavad vähe ja teenustasusid mul ka ei ole.

Kõige lihtsam oleks mul juurde võtta neid aktsiaid, mis juba portfellis on. On ju üks levinud soovitus, et osta oma asja iga kuu tuima näoga juurde ja küll siis aeg loodetavasti aktsiat upitab.