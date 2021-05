Börsinädal tõotab tõusuga alata

Futuuride järgi tuleb tõusupäev nii Euroopas kui ka USAs. Euroopast on oodata ennekõike vaktsiinilooja BioNTechi numbreid, Eestis lubab tulemused teatada Tallinna Sadam.

Investoreid huvitab tulemuste kõrval rohkem see, mida teevad toorained: nädalavahetusel tabas USA üht suurimat, Continentali bensiinitoru küberrünnak ja täna hommikul polnud veel teada, millal see jälle töösse võetakse. Nafta hind kerkis hommikul 0,6% ja Brenti toornafta barrel kallines 68,7 dollari tasemele.

Samuti jälgitakse kullipilguga toorainehindade liikumist, sest lisaks vaserallile on tugevat tõusu teinud ka raud ning maailma suurimaid toorainefirmasid Glencore mainis, et raua hind peaks tõusma 50% selleks, et pakkumine nõudlusele järele jõuaks. Toorainehindade tõus lööb investori vaatenurgast aga ettevõtete kasumlikkust, kes hinda klientidele kohe edasi anda ei saa ning toob laiemalt kaasa üleüldise hinnatõusu.