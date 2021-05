Pensioni investeerimiskonto annab raha paigutamisel maksueelise

Pensioni investeerimiskonto (PIK) loomine ei ole viimane rong, millele tuleb ruttu peale hüpata, enne kui see jaamast väljub, vaid tegemist on pikaajalisema investeerimisvõimalusega, märgiti seminaril.

«Pensioni investeerimiskonto on uus osa II pensionisambast, mille loomiseks ei tohi inimene olla eelnevalt esitanud avaldust II sambast lahkumiseks. Üldiselt kehtivad PIKi puhul samad põhimõtted nagu II sambas muidu,» rõhutas Luminori Baltikumi pensioniüksuse juht Rasmus Pikkani. «Sisuliselt saame öelda, et pensioni investeerimiskonto on uue süsteemi mõistes kui eraldi pensionifond, mille juht on inimene ise.»

Pensioni investeerimiskontol investeerimist saab alustada 1. septembrist. Selleks tuleb teenusepakkuja juures avada esmalt PIK ning esitada seejärel varade vahetuse avaldus hiljemalt 31. juuliks. «Tark siiski ei torma – tegemist ei ole ühekordse kampaaniaga, vaid uue võimalusega, mida saab edaspidi teha kolm korda aastas. Praegu väljakäidud kuupäevad on lihtsalt uue süsteemi esimesed,» rõhutas Pikkani.

Luminori Baltikumi pensioniüksuse juhi sõnul ei pea seega otsust langetama kohe ja kindlaks kuupäevaks ning kui inimene pole oma soovis ja suutlikkuses kindel, siis on tal süsteemist lahkumiseks või PIKi valimiseks aega küllalt. Eriti hoolikalt peaksid tema sõnul mõtlema need, kes otsustavad II sambast täielikult lahkuda, kuna peavad ootama 10 aastat, enne kui saavad uuesti pensionisüsteemiga liituda.

Ühe olulise eelisena tavaliste investeerimiskontode ees tõi Dividend Investori blogi looja Märten Kress välja selle, et PIKilt saab investeerida tulumaksueelset raha. «Ükskõik, kuidas me investeerimistegevust vaatame, siis alati tasub toimetada maksuefektiivselt. Millal iganes meil on võimalik investeerida maksude-eelset summat, siis seda võimalust tuleks kasutada. Kuna see on oluliselt suurem kui maksude-järgne summa, siis seeläbi on ka investeeritud summa ja potentsiaalne tulu suurem,» lisas finantsblogija.