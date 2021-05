Kuhu investeerivad pankurid? Bigbanki juhi raha on võlakirjades

«Mina olen hetkel tõmmanud oma investeerimisportfelli üsna konservatiivseks, mul on natuke võlakirju ja ongi kõik. Võlakirjad on pikaajalised ja need on mul üsna madala riskiga, seega neid ei ole mõtet ega põhjust müüa,» rääkis Bigbanki juht Jonna Pechter oma investeeringute kohta.

«Aktsiapositsioonidest olen hetkel väljunud, enamik raha seisab investeerimiskontol ja ootab paremaid aegu ja häid mõtteid. Aktsiaturud on praegu riskantsed ja olles läbi elanud emotsionaalselt raskeid rahalisi kaotusi, siis lähtun väga selgelt põhimõttest, et investeeri ainult seda raha, mille kaotamist saad endale lubada – aga kui turg on väga volatiilne, siis tasub investeerida ainult seda raha, millest on üsna ükskõik,» selgitas Pechter ning rõhutas, et rahast ilmajäämine on see pool investeerimisest, millest eriti ei räägita.