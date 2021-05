Investorid mässavad rekordarvudes juhtivtöötajate kõrgema tasustamise vastu

Palgaandmete ettevõtte Equilar andmetel on seni 2021. aastal olnud aktsionäride toetus USA juhtide preemiatele madalaim alates 2011. aastast, mil muudeti kohustuslikuks «say on pay» hääletus ehk ettevõtte aktsionärid said siis õiguse hääletada juhtkonna palkade ja boonuste üle, kirjutab Financial Times.