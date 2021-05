Börse tabas tugev langus

Peale seda, kui USA turge tabas öösel tehnoloogiaaktsiate müügilaine, on ka Euroopa turud tugevasse langusesse pöördunud, mitmed suured indeksid on enam kui 2 protsenti kukkunud, mis on stabiilsete Euroopa börside kohta suur asi.

Tõusude ja uute rekordite taustal on mitmed langused märkamata jäänud. Bloomberg tõi välja, et näiteks Hiina börsiindeks on alates tänavusest tipust kaotanud 30%. Praegune langus on eriti teravalt tabanud tehnoloogiaaktsiaid, mida praegu rõhuvad nii hirm inflatsiooni kui ka võimalike digimaksude ees. Lisaks tuleb arvestada, et tehnoloogiaaktsiate hinnatase on viimastel kuudel ka väga oluliselt kerkinud ja seda, et turust hakatakse mingi hetk õhku välja laskma, on juba pikka aega kardetud.