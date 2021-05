Saare kirjeldab, kuidas ta jõudis investeerimise juurde: «Alustasin oma töökarjääri õpetajana, veel enne seda kui õpetajate palku oli tõstma hakatud. Olin koheselt probleemi ees, et sellise sissetulekuga on raske hakkama saada ning pean midagi ette võtma. Alguses tundus, et investeerimine on ju hea lihtne ja loogiline - raha teenib raha. Muidugi ma väga palju investeerimisest praktikas ei teadnud ja 10 aastat tagasi oli infot ikka kordades vähem ja alustamisbarjäär palju kõrgem. Palju asju tuli ise läbi katsetada ja teiste investorite käest uurida - seda luksust, et võtad kätte hea eestikeelse ja eesti investori poolt kirjutatud raamatu, kust häid nippe koguda siis võimalik ei olnud.»