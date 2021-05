Gridio Smart Charge on olnud Eestis valitud Tesla omanikele saadaval alates märtsist ja keskmiselt on elektriauto omanikud säästnud umbes kolmandiku Nordpooli börsihinnast võrreldes tavapärase laadimisega. Lähiajal plaanitakse pakkuda Smart Charge toodet Põhja-Euroopas kõigile eraklientidele ning suvel lisanduvad tootevalikusse ka päikesepaneelide ja õhkpumpade integratsioonid.

Gridio on online platform, mis aitab majapidamistel, ja nüüd ka elektriauto omanikel, raha säästa, nihutades energiatargimist kõige mõistlikumale ajale nii, et energiavajadused saavad kõik täidetud. Gridio jälgib reaalajas nii energia hindu, süsiniku jalajälge, kui ka võrgukoormust nihutades automaatselt tarbimise tundidele, mis on majanduslikult ja ökoloogiliselt kõige mõistlikumad. Hetkel on Gridiol koostööprojektid käimas kaheksa erineva energiafirmaga.