Tööministeeriumi teisipäeval avaldatud majandusandmed näitasid, et USA ettevõtete vabade töökohtade arv hüppas märtsis rekordilisele tasemele, mis on täiendavaks tõendiks tööjõupuuduse kohta, millele viitas reedene pettumust valmistav tööhõivearuanne.

Aruanne näitab, et tööjõupakkumine ei pea suureneva nõudlusega sammu, kuna tööandjad on pidanud nägema suurt vaeva kvalifitseeritud töötajate leidmiseks.

Burrito kett Chipotle Mexican Grill teatas, et tõstab töötajate keskmise tunnipalga 15 dollarini, mis on veel üks märk sellest, et töötajate puudus nõudluse elavnemise korral võib inflatsioonitõusule kütust lisada.