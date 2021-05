Ampleri tulemused valmistasid pettumuse, aktsia hind nägi langust

Tarneahela viivituste tõttu on ettevõte jäämas maha oma montaažiplaanist, mis on pikendanud veelgi nüüdseks juulis algavaid rataste tarneaegu. Pikemad tarneajad on omakorda tähendanud müügi vähenemist. Ampleri aprillikuu müügitulu langes märtsiga võrreldes 10% ning müükide kasvuprotsent langes 89%.

Teine tagasilöök Amplerile eelmisel kuul oli see, et rattamudeli Curt tarned pandi ootele hiljutise süsinikust kahvlite saadetise võimaliku kvaliteediprobleemi tõttu. Tarnetega ei jätkata enne, kui on välistatud riskid klientidele või kui on leitud uued sobivad varuosad. Uute varuosade tellimisel lükkuks Curt mudelite tarne augusti lõppu ning tooks üldises pildis kaasa vähemate rataste müügi selle aasta jooksul.