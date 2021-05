EfTENi uute aktsiate märkimine algab ülehomme

EfTEN teatas börsile, et alustab reedel uute aktsiate avalikku pakkumist. See tähendab, et EfTENi-huviliste vahel läheb jagamisele 850 000 uut aktsiat.

Ettevõte rõhutas, et eelisseisundis on märkimisel ettevõtte praegused aktsionärid, teisisõnu need, kellel olid juba EfTENi aktsiad 29. aprilli seisuga olemas. See tähendab, et kui toimub ülemärkimine, siis saavad vanad olijad rohkem kui uued tulijad, aga seda võrdeliselt oma olemasolevate aktsiate arvuga.