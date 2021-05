Teade ootamatust rahasajust lükkas Eesti aktsia rallima

Trigon Property Development teatas eile, et tal on aktsiakapitali palju üle ning plaanib sellepärast investoritele väljamakse teha. Selle peale tõusis aktsia lendu: kahe päevaga on väärtpaber börsil kerkinud tubli 30% ja kaupleb 1,25 euro tasemel. Täna tuli veel 22% lisa.