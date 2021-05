Investoritel hirm naha vahel: USAd tabas kümnendi võimsaim inflatsioon

USA tarbijahinnaindeks kerkis aprillis 0,8% - täpselt niipalju kallimaks läks elu ameeriklaste jaoks,vahendab Reuters. Bloomberg tõi välja, et see on kõige kiirem hinnatõus, mida USA alates 2009. aastast näinud on. Kui võtta välja toidu ja energiahinnad, mis lühikese aja jooksul palju kõikuda võivad, oli inflatsioon lausa 0,9% ning selline number oli viimati USAs 1982. aastal. Kui suure üllatusena number tuli, näitab seegi, et Bloombergi analüütikud arvasid, et tarbijahinnaindeks muutub vaid 0,2%.