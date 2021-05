Coop Pank suurendab aktsiakapitali

Panga aktsiakapital suureneb enam kui 62,1 miljoni euroni. Aktsiakapitali suurendamise käigus lastakse välja kuni 540 310 uut lihtaktsiat. Pärast aktsiakapitali suurendamist on pangal kokku 91 164 176 nimiväärtuseta lihtaktsiat.

Väljalastavate uute aktsiate märkimise eesõigus kuulub panga töötajatele, kellele laieneb 2017. aastal kinnitatud aktsiaoptsiooniprogramm ning kellega pank on sõlminud vastavasisulised optsioonilepingud.

Märkimise eesõiguse teostamise tähtaeg ja uute väljalastavate aktsiate märkimise aeg on 13. maist kuni 17. maini.

Ühe aktsia väljalaskehind on 0,766 eurot ühe aktsia kohta, millest 0,6814546 eurot on aktsia arvestuslik väärtus ja 0,0845454 eurot on ülekurss.