Amazoni juht müüb meeletus koguses aktsiaid

Ainuüksi maikuus on Bezos müünud maha 6,7 miljardi dollari väärtuses Amazoni osalust. Bezos on teatanud, et plaanib käesoleva aasta teises pooles ameti maha panna. Eelmisel aastal müüs Bezos Forbesi andmetel 10 miljardi dollari eest Amazoni aktsiaid. Mullu kerkis tehnoloogiahiiu aktsia tänu koroonast tingitud veebimüügi-buumile ligi 80 protsenti. MarketScreeneri andmetel kuulub Bezosele 10 protsenti Amazoni aktsiatest.