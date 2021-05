Jane Kaerajook soovib Fundwise'i platvormil kaasata vähemalt 80 000 eurot

Kampaania miinimumeesmärk on 80 000 eurot, millest oli neljapäeva pärastlõunaks kaasatud 18 protsenti ehk 14 720 eurot, selgus ettevõtte kampaania tutvustusest. Kampaania kestab 18. juunini.

Miinimuminvesteering investori kohta on 40 eurot ning pakkumisel on 16,67 kuni 20,15 protsenti ettevõttest. Ettevõtte praegune väärtus on 400 000 eurot.