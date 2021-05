Amazon pakub tööd 75 000 inimesele, boonust saavad vaktsineeritud

Tööd pakutakse kaupa kohale toimetavatele autojuhtidele ja laotöötajatele, kes tellitud kaupu pakivad ja teele saadavad. Palk on vähemalt 15 dollarit tunnis.

Amazon tõstis aprillis osa töötajate palka ja neljapäeval ütles firma, et uued töötajad teenivad keskmiselt 17 dollarit tunnis.

Töökäsi on hädasti vaja, sest Amazon valmistub populaarseks Prime Day'ks, mis on kujunenud üheks firma suuremaks ostupäevaks.

Amazon ei ole viidanud raskustele töötajate leidmisel erinevalt mõnest teisest USA firmast. Tööjõupuudusel on mitu põhjust: mõned kardavad tööl taas koroonasse nakatuda, teistel on probleeme lastehoidmisega, kolmandat peavad palka kasinaks, sest riik maksab nädalas 300 dollarit töötu abiraha.

Amazon.com Inc peakorteriga Seattle'is on USA suuruselt teine eraettevõttest tööandja Walmarti järel ning tal on üle maailma 1,2 miljonit töötajat.