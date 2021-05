Pensionifondi investeeringuid hakkas uurima FBI

Fond investeeris muuhulgas vagunelamute pargi ketti, pistaatsiafarmidesse, vangidele mõeldud tasuliste telefonide süsteemi ning eriti kummalise investeeringuna annab laenu kurdidele, kes soovivad Iraagist lahkuda, kirjutab The New York Times.

Ehkki tegemist on äärmusliku juhtumiga, aga mitte erandlik. Aastad tagasi lubasid seadusandjad fondi klientidele (tegemist on riigikooli õpetajate pensionifondiga) tootlusi, aga lihtsalt võlakirjade ja aktsiatesse investeerimisega polnud võimalik pensionäridele antud lubadusi täita.

Tulemuseks on see, et 62 miljardi dollari mahuga fond paigutas raha alternatiivsetesse investeeringutesse, mis küll võis mõnikord tuua ilusaid tootlusi, aga tasud investeeringute eest on liiga kõrged ning need sidusid tulevaste pensionäride varad ettevõtetega, mida jaeinvestorid puudutada ei tohiks.