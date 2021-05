Surusin palgaraha aktsiasse

Juba eelmisel nädalal passisin Baltikumi pangaaktsiaid, aga order sisse ei läinud. Ja oligi hea! Eelmisel reedel ostes oleksin Siauliu Bankase paar senti kallimalt kätte saanud, aga nii odava aktsia puhul on iga sent arvel!

Eile oli Balti börs kinni ja kõik ilusa ilma puhul rannas, aga täna hommikul vaatasin, et enam pole kuhugi lükata ja lükkasin Siauliu Bankasele ostuorderi sisse. Tahtsin ilusat ümmargust numbrit ja tahtsin just need 300 eurot palgast kõrvalepandud raha ära investeerida, nii et panin koguseks 400 aktsiat.