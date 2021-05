Wall Street lõpetas volatiilse nädala osturalliga

«Täna on kõik aktsiad tõusmas, sest kõik ostavad,» ütles Wealthspire Advisors'i vanem asepresident Chuck Carlson reedel. «See on 'osta kõike' päev.»

Selle nädala langus oli suurim alates veebruarist

«Arvestades selle nädala suuri pendeldusi on ilmne, et praegu on turul rohkem domineerimas kauplejad kui pikaajalised investorid,» ütles Chuck Carlson. «See on turg, mis otsib oma järgmist püsivat tõusuimpulssi.»