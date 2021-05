Investeerimisel on algsummast tähtsam see, et investeeringuid tehakse perioodiliselt nii langeval kui tõusval turul. Lühiajaliselt aktsia hinnad tõusevad ja langevad, aga pikaajalises perspektiivis hinnad pigem tõusevad, rääkis väikeinvestor ja Coop Panga ärikliendipanganduse juht Arko Kurtmann portaalile Investor antud intervjuus.