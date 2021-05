See on Saksamaa ajaloo üks suurimaid börsipettuseid: Wirecard suutis aastaid pailast etendada, tegelikkuses kantisid niiditõmbajad investorite raha välja ja tolle juhid on praegu maailma peal jooksus. Nüüd on asjas toimunud uus areng: selgus, et just Leedu firma kaudu võidi 100 miljonit eurot varastada.