Telegraph: Eesti ettevõte tahab Londonis börsile minna

The Telegraphi andmetel kavandab kütteelementide tootja Elcogen Londonis börsileminekut, mis võiks firma väärtuse 200 miljoni naelani kergitada.

Enn Õunpuu lõi Elcogeni 20 aastat tagasi, vahepeal kandis ettevõte Frettor Investi nime. Kütuseelementide arendamisega alustas firma ca 7 aastat tagasi. Firmal on sajaprotsendiline tütarettevõte Soomes. Selle kohta kirjutab firma majandusaasta aruandes, et on seal alustanud patareide piloottootmist ning seeriatootmiseni jõutakse juba lähiaastail.