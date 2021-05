Uus strateegia krüptovarainvestoritele: maksud poole hinnaga

Ungari teatas, et plaanib krüptovaradele kehtestatud maksud poole väiksemaks muuta – ikka selle nimel, et inimesed rohkem tulusid deklareerima ja makse maksma hakkaksid. Krüptorahade kiire tõus viimase aasta jooksul on paljud riigid arvutama pannud ja iga tõusupäevaga tekitavad saamatajäänud maksurahad valitsustele aina enam tuska.