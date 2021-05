Tallinna börs alustas nädalat langusega, halb päev Merkol

Languse üks peamisi põhjuseid oli LHV reedene analüüs, mille hinnangul on AS Merko Ehituse aktsia börsil ligi kaks korda ülehinnatud ning aktsiat soovitatakse müüa.

Esmaspäeval teatas Merko Ehitus, et on alustanud Tallinna kesklinnas Odra arendusprojekti ehitusega, mille raames valmib 2023. aasta alguses kolmeosaline hoonete kompleks, kus on kokku 114 korterit ja seitse äripinda.