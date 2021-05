Megatehing USA meediamaastikul: AT&T teatas oma meediaharu ühendamisest Discovery'ga

Meediakontsernid on viimastel aastatel olnud silmitsi survega voogedastusplatvormide nagu Netflix ja Amazon Prime Video poolt, mis on sundinud neid oma positsiooni tugevdamiseks ühinema.

AT&T on sisenenud voogedastussektorisse läbi HBO Max-i, mis on Netflixi, Apple'i, Disney ja Comcasti platvormide otsene konkurent. Discovery tuli sel aastal välja enda voogedastusteenusega Discovery Plus.