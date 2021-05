Ehitusfirmade aktsiate hinnalangus sai hoogu juurde

Nordeconi aktsia on täna odavnenud 5,38 protsenti, 1,32 euroni ja Merko aktsia 3,7 protsenti, 15,6 euroni. Hinnalanguse põhjuseks on pankade aktsiatele antud müügisoovitused. LHV andis näiteks reedel Merko aktsiale müügisoovituse ning nende hinnangul on aktsia õiglane hind praegu 8,2 kuni 9,1 eurot. Samuti andis LHV Nordeconi aktsiale müügisoovituse ja hindas õiglase väärtuse vahemikuks 1,00-1,10 eurot.