“Suurest valest” tuntud investor Michael Burry tegi hiiglasliku panuse Tesla langusele

«Tesla aktsia hind on esimese kvartali lõpust alates langenud 14%, nii et kokkuvõttes on need panused olnud kasumlikud, ehkki seda on võimatu täpselt teada,» ütles Interactive Brokersi peastrateeg Steve Sosnick. «Ta väljendab sellist skepsist Tesla suhtes, nagu paljud teised. Ma usun, et ta on ostnud erinevate optsioonihindadega rohkelt Tesla optsioone ja ilmselt on mõned neist praeguseks aegunud.»