Kose nentis, et objektiivselt võttes ei peaks uus kümne aasta kava investorite jaoks eriline rõõmusõnum olema, sest valitsussektori täiendavaid kulutusi finantseeritakse pea täielikult mitte uue riigilaenu, vaid maksutõusuga ettevõtete ja jõukamate eraisikute jaoks. «Esialgu on investorid aga eelistanud neid tulevasi negatiivseid mõjusid ignoreerida ning keskenduda sellele, et turule liigub rohkem raha. Aktsianõudlus püsib eriti USAs kõrge ja kasvab veelgi,» ütles Kose.