Nordecon lubab oma võlgades Rootsi tütarfirma arved pärast ajatamist tasuda

Kommentaariks Äripäeva tänasele artiklile kinnitas Nordecon börsiteates, et nende kontserni kuuluv Rootsis registreeritud ja sealsel turul tegutsev tütarettevõte Swencn AB jätkab oma tegevust. «Rootsi eluasemeturu langus ja COVID-19 pandeemiast tingitud piirangud on mõjutanud Swencn AB majandustulemusi ja tekitanud häireid arvete õigeaegsel tasumisel. Swencn AB on teinud oma kõikidele koostööpartneritele ettepaneku tasuda kõik põhiosa võlgnevused kokkulepitud ajatatud uue tähtaja jooksul, et taastada Swencn AB vajalik likviidsus ja äritegevuse häireteta jätkumine,» seisis börsiteates.