Täna tuleb Rootsi Oatly börsile - hind on teada

Kuigi tegu on Rootsi firmaga, tahab Oatly minna börsile hoopis USAs. Selleks pakutakse nn USA hoidmistunnistusi ehk ADSe. Üks ADS vastab ühele Oatly aktsiale, aktsia hinnaks on 17 dollarit, mis teeb ettevõtte turuväärtuseks 10 miljardit dollarit.

Eelmisel aastal kahekordistas Oatly oma müügitulu 420 miljoni dollarini. Kahjum ulatus 60 miljoni dollarini, osalt on selle taga ka suured investeeringud uutesse tehastesse ja turundusse. Firma on kogunud kuulsust ka tänu oma kuulsatele toetajatele, teiste seas Oprah Winfreyle. Lisaks veganitele meeldib Oatly ka looduskaitsjatele, sest arvatakse, et kaerapiim on keskkonnasõbralikum kui lehmapiim.