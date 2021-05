Swedbank muutis Kaubamaja aktsia osas meelt: ära ikka müü!

Swedbank kirjutab oma blogis, et analüütikud otustasid tõsta hinnasihi 9 eurot 9,3 euro peale ja muuta müügisoovitus nn neutraalseks soovituseks. See tähendab, et kui aktsia juba olemas on, siis müüa ei tasu, aga kui seda parasjagu pole, siis osta ka just ei tasu. Hetkel kaupleb Tallinna Kaubamaja 9,14 euro tasemel.