LHV lõpetab tütarettevõtte tegevuse

LHV teatas börsile, et Cuber Technology pole grupi jaoks oluline äriühing ja see ei mõjuta grupi tulemusi. «OÜ Cuber Technology põhitegevusala on olnud programmeerimine ja tarkvaraarendus ning infosüsteemide väljatöötamine finantstehnoloogia valdkonnas. Ettevõttel puudub majandustegevus ning muudatusi võrreldes 2020. aasta kinnitatud majandusaasta aruandes toodud numbriliste näitajatega pole. Teadaolevalt ei ole OÜ-l Cuber Technology ühtegi võlausaldajat,» lisas LHV.