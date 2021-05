Kiibitootja tormas autofirmadele appi

Eelmisel aastal alanud kiibipuudus on sundinud mitmeid autotoojaid oma tootmisliine seiskama ja mõjutanud märkimisväärselt tarbeelektroonika tootmist, kirjutas CNBC. Autotööstuses on praktiliselt iga tootja pidanud tootmist vähendama või seiskama. Näiteks Ford on teatanud, et vähendab sel aastal tootmist 1,1 miljoni sõiduki võrra. Jaguar, Land Rover, Volvo ja Mitsubishi sulgesid vahepeal oma tehased täielikult.