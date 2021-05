Investor Mari: lasin proffidel portfelli hinnata

Kõigepealt näitasin portfelli ette Trigoni varahaldurile Mehis Rauale. Tema küsis kohe, et kas mul on ostu- ja müügitasemed aktsiate juures paika pannud. Ma ei osanud sellekohta suurt midagi kosta -ehk sellist asja mul küll ei ole. Tema ütles, et temal on need alati paigas, siis ei ole üldse pikka mõtlemist, nii kui aktsia vastavale tasemele tõuseb, läheb müüki ja tootlus käes.