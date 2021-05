Tallinna börs lõpetas nädala järjekordse tõusuga

Lõppev nädal oli Tallinna börsi jaoks siiski negatiivne

Esmaspäeval teatas AS Merko Ehitus Eesti, et on alustanud Tallinna kesklinnas Odra arendusprojekti ehitusega, mille raames valmib 2023. aasta alguses kolmeosaline hoonete kompleks, kus on kokku 114 korterit ja seitse äripinda.

Saunum teatas kolmapäeval, et suurendab ettevõtte aktsiakapitali 100 000 eurolt 108 500 euroni ehk 8500 euro võrra; koos ülekursiga ulatub kaasatav summa aga 1,3 miljoni euroni. Uute aktsiate, mida on 85 000, väljalaskehind on 15,4 eurot iga aktsia eest, millest 0,1 eurot on aktsia nimiväärtus ja 15,3 eurot on ülekurss.