Pandeemia viis ligi veerandi PRFoodsi käibest

PRFoodsi juhtkond nentis börsiteates, et koroonakriisi teine laine kestis eeldatust kauem. «Suletud on olnud hotellide, restoranide ja toitlustuse sektor (HoReCa), pärsitud on ekspordi logistika ning tooraineturul olid Norra kalakasvatajad paanikas ning müüsid ajalooliselt madalate hindadega lõhet, mis viis kogu turu langusele. Kõik see väljendub ka meie majandustulemustes,» märkis juhtkond.