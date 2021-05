Hiina võitlus spekulantidega langetas järsult rauamaagi hinda

Peking tunneb üha enam muret viimastel kuudel hüppeliselt kallinenud toormehindade pärast, mis toob hinnatõusu ka teistesse valdkondadesse, kirjutas Financial Times.

Hiina majandusarengu agentuur NDRC (National Development and Reform Commission) teatas, et teeb kõik piiramaks monopolide katseid toormeturgudel hindu valeteabe abil üles rääkida. Näiteks on terasetootjatel keelatud hinnatõusust avalikult rääkida.